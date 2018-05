Nach #MeeToo: Oscar-Akademie schließt Bill Cosby und Roman Polanski aus

Als Grund nannte der Aufsichtsrat der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles einen Verstoß gegen die Verhaltensrichtlinien der Akademie.

Bill Cosby war erst vor wenigen Tagen im US-Staat Pennsylvania wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Gegen Roman Polanski ermittelt die US-Justiz seit fast 40 Jahren wegen des Verdachts von Sexualdelikten.

Der Filmemacher wurde 1977 in den USA wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt, entging einem Prozess aber, indem er sich nach Europa absetzte.

Der Oscar, den er 2003 in Abwesenheit für das Drama "Der Pianist" erhielt, wird ihm nicht entzogen.

Mit dem Ausschluss folgt der Aufsichtsrat laut "Hollywood Reporter" einem neuen Verfahren zur Einhaltung von Verhaltensstandards.

Dieses wurde im Zuge des Skandals um Filmproduzent Harvey Weinstein eingeführt. Die Akademie hatte Weinstein bereits im vergangenen Oktober nach zahlreichen Vorwürfen wegen sexueller Belästigung ausgeschlossen.