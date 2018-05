Nach Skandal: Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben

Der Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben. Der Preis 2018 soll erst mit der Auszeichnung 2019 im kommenden Jahr vergeben werden, so das Jury-Gremium in Stockholm in einer Erklärung. Der Schritt der Akademie wird auch von der Nobelstiftung unterstützt, wie diese mitteilte.

Grund für diese Entscheidung sei der aktuelle Skandal um Belästigungs- und Korruptionsvorwürfe, der die Schwedische Akademie in eine ihrer tiefsten Krisen gestürzt hat.

"Die Arbeit an der Auswahl eines Preisträgers schreitet weiter voran und wird, wie gewohnt, in den kommenden Monaten auch fortgesetzt. Die Akademie braucht aber Zeit, (...) um eine größere Anzahl aktiver Mitglieder und wieder Vertrauen in ihre Arbeit zu gewinnen, bevor ein weiterer Preisträger der Literatur genannt wird", so steht es in der Mitteilung der berühmten und traditionsbewussten Institution am Freitag.

"Wir halten es für nötig, Zeit zu investieren, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Akademie wieder herzustellen, bevor der nächste Preisträger verkündet werden kann", erklärte der Interims-Vorsitzende Anders Olsson. Zudem fehle es derzeit an Jurymitgliedern, um die Entscheidung über den nächsten Preisträger richtig treffen zu können, findet die Akademie.