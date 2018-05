Neuseeländer staunen: Riesiges Loch in der Erde

Diese riesige Spalte in der Erde (auf Englisch "sinkhole") bringt derzeit viele Neuseeländer und Geologen zum Staunen. Entstanden ist sie durch heftige Regenschauer in der Bay of Plenty Region (Tumunui), auf der Nordinsel. Medienberichten zufolge ist der Graben ganze 200 Meter lang, 30 Meter breit und 20 Meter tief. Bauern hätten es auf einer Weide entdeckt.

60.000 Jahre altes Gestein

"Auf dem Grund sieht man ursprüngliches 60.000 Jahre altes Vulkangestein aus dem Krater hier", erklärt der Vulkanologe und Geologe Bradley Scott. "Das Loch ist durch starke Regenfälle verursacht worden. Es ist kein neuer Prozess, es passiert schon seit Langem und wir können davon ausgehen, dass es in Zukunft wieder passieren wird."