Schwimmendes Atomkraftwerk auf dem Weg ins Eismeer

Das schwimmende russische Atomkraftwerk „Akademik Lomonossov“ trifft bei seiner ersten Seereise auf Widerstand und Protest. Die Fahrt wird von Beginn an von Umweltschützern mit Protesten begleitet. Greenpeace nannte die 144 Meter lange Plattform ein „Schwimmendes Tschernobyl". Der Doppelmeiler, der zweimal 35 Kilowatt leistet, wird nicht wie Kraftwerke an Land von einer Betonhülle geschützt, sondern von einem Stahlmantel. Ohne eigenen Antrieb ist der Ponton auf Schlepper angewiesen, was bei schwerem Wetter problematisch werden kann.