Tarifstreit bei Air France-KLM: Konzern-Chef Janaillac tritt zurück

Sieben Prozent mehr Gehalt, gestreckt über vier Jahre - mit diesem Vorschlag wollte die Unternehmensspitze Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt bringen. Den Beschäftigten genügte das nicht.

Konzernchef Jean-Marc Janaillac zog die persönliche Konsequenz aus dem Votum: Er kündigte seinen Rücktritt an. Noch in den kommendenn Tagen werde er den Verwaltungsrat des Air France-KLM-Konzerns darüber informieren, so Janaillac.

Seit Ende Februar streiken die Beschäftigten bei Air France für höhere Gehälter. Das Unternehmen musste bislang an 13 Tagen zahlreiche Flüge streichen. Die Kosten durch die Protestaktionen werden auf mindestens 300 Millionen Euro beziffert.