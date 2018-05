Umstrittener Denker: 200. Geburtstag von Karl Marx

Bis heute ist Karl Marx wohl einer der umstrittensten Denker der Geschichte: Vor 200 Jahren wurde der Philosoph in Trier geboren. Zum Geburtstag fährt die Stadt nun groß auf: Zahlreiche Festakte und eine Riesen-Bronzestatue für Marx gibt es. Die Statue ist ein Geschenk von China - und erntet Kritik von den Opfern kommunistischer Regime.

EU-Kommissionspräsident Juncker verwies aber darauf: "Karl Marx war ein in die Zukunft hineindenkender Philosoph mit gestalterischem Anspruch und steht heute für Dinge, die er weder zu verantworten hat noch verschuldet hat, weil vieles von dem, was er formuliert hat, quasi in das Gegenteil umformuliert wurde."

In China wird schon seit Wochen auf den runden Geburtstag von Karl Marx hingefiebert. Bei einer Zeremonie zu Ehren der kommunistischen Ikone betonte Chinas Staatschef Xi Jinping Marx' großen Einfluss:

"Marx ist der Mentor der Revolution des Proletariats und der arbeitenden Menschen auf der ganzen Welt“, sagte Xi Jinping. "Er ist der Hauptgründer des Marxismus, der Begründer marxistischer Parteien, der Schöpfer des internationalen Kommunismus, und der größte Denker der Neuzeit."

Allerdings sehen nicht alle im runden Geburtstag von Marx einen Grund zu feiern. Die Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft sagte, in kommunistischen Diktaturen seien in Marx' Namen unzählige Verbrechen verübt worden.