Vermisstes Mädchen: Militärpolizei sucht "Katrice" in Paderborn

Hinweise führten die Ermittler zu einem Flussufer

Große Medienkampagnen hätten in den vergangenen Jahren neue Hinweise hervorgebracht, so die britische Militärpolizei. Aufgrund erhaltender Hinweise sowie einer erneuten Aufarbeitung der vorhandenen Informationen sei das Flussufer der Alme in Paderborn in das Interesse der Ermittler vorgerückt.

Ermittler der "Royal Military Police" auf Spurensuche

Militärpolizei bittet um Hinweise

"Diese forensische Untersuchung ist nur ein Ermittlungszweig. Wir können nicht ausschließen, dass Katrice entführt wurde und weiterhin lebt, ohne zu wissen, wer sie wirklich ist," erklärte der leitende Ermittlungsbeamte der britischen Militärpolizei, Warrant Officer Richard O’Leary. Hinweise nehmen die britische Militärpolizei unter anderem per E-Mail (SIBRMP-OpBUTE-Mailbox@mod.gov.uk) sowie alle Polizeidienststellen entgegen.