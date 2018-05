Hong Kong: Mütter stillen öffentlich Babys für mehr Akzeptanz

Es war ein ganz besonderer Flashmob: Mütter aus Hong Kong kamen im Finanzdistrikt der Metropole zusammen, um in der Öffentlichkeit ihre Babys zu stillen. Damit wollen sie für mehr Akzeptanz des Stillens in der Öffentlichkeit werben. Viele der Mütter sehen sich an ihrem Arbeitsplatz oder an öffentlichen Plätzen mit Problemen konfrontiert. Oft fehlen geeignete Räumlichkeiten zum Milch abpumpen, oder es gibt keine Aufbewahrungsmöglichkeit für abgepumpte Milch. Hinzu kommen lange Arbeitszeiten und Arbeitgeber, die es nicht gern sehen, wenn Mütter während der Arbeitszeit Milch abpumpen.