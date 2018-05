Ein Augenschmaus für Liebhaber von Kultautos. Über 1300 historische Fahrzeuge, Ersatzteile und Zubehör werden Auf der Messe "Verona Legend Cars" in Italien angeboten. Ein Ort, an dem Sammlerherzen höher schlagen. Kultfahrzeuge in Aktion gibt es auch zu sehen: Bei Rennen neben den Messehallen kommt so manch Reifen zum Quietschen.