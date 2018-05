Pakistanischer Innenminister bei Attentatsversuch angeschossen

In Pakistan ist Innenminister Ahsan Iqbal ist bei einem Attentatsversuch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Politiker bei einer Wahlveranstaltung im Osten des Landes angeschossen worden. Nach Angaben der Behörden ist Iqbal außer Lebensgefahr. Einer der Schützen sei in Gewahrsam genommen worden und werde von der Polizei verhört, schrieb die Regierung der Provinz Punjab auf Twitter. Angaben zu den Hintergründen und der genauen Anzahl der Schützen gab es zunächst nicht. In Pakistan sollen im Sommer Parlamentswahlen stattfinden.