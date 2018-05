Zum vierten Mal Präsident: Putin vor erneuter Vereidigung

Insgesamt 14 Jahre lang stand Wladmir Putin schon an der Spitze des größten Landes der Welt. Nun wird er im Kreml in Moskau zum vierten Mal als Präsident von Russland vereidigt .

Putin bleibt damit sechs weitere Jahre Präsident - bis 2024. Für seine Anhänger verkörpert er vor allem Stabilität, Sicherheit und die wiedergewonnene Größe Russlands.

Doch der Beginn von Putins neuer Amtszeit wird durch den harten Einsatz der Polizei gegen Oppositionelle überschattet. Bei Protesten wurden am Wochenende in Russland 1600 Demonstranten festgenommen - darunter der Kremlkritiker Alexey Nawalny. Am Puschkinplatz in Moksau zerrte ihn die Polizei aus der Menge. Auch weitere Demonstranten führte die Polizei unter Einsatz von Schlagstöcken ab. Gepanzerte Einheiten räumten schließlich den Platz.