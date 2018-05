Wie oft starren wir in Europa auf Bildschirme?

"Das Konzept der 'screen time' (Bildschirmzeit) selbst ist vereinfachend und wohl bedeutungslos, und der Fokus auf die Dauer der Bildschirmnutzung ist nicht hilfreich." (Offener Brief einer Gruppe von Wissenschaftlern an die Zeitung The Guardian)

Viele Optiker sind da anderer Meinung: Der blaue Farbton von Bildschirmen, aber auch von LED-Lampen, könne dazu beitragen, dass die Netzhaut langfristig beschädigt wird, so der österreichische Bundesinnungsmeister der Augenoptiker Anton Koller.

Der Europa-Vergleich

Mit durchschnittlich 1 Stunde und 56 Minuten verbringen die Italiener am wenigsten Zeit pro Tag damit, ihre Bildschirme zu betrachten. Die Griechen, hingegen, verbringen die meiste #ScreenTime, mit 3 Stunden und 4 Minuten.

Die meisten Europäer verbringen etwa 2 Stunden 30 Minuten pro Tag. Hier die Liste aller Länder: