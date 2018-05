Probewahl in Venezuela

Venezuela wird am 20. Mai auf freie und souveräne Weise den Präsidenten wählen.

"Heute nehmen wir an einer Generalprobe teil, die sehr gut verlaufen ist. Die Berichte sind positiv. Venezuela wird am 20. Mai auf freie und souveräne Weise den Präsidenten wählen."

Präsidentschaftswahl steht in der Kritik

Mit der Testwahl will Maduro die Bevölkerung davon überzeugen, dass die Abstimmung in drei Wochen fair ablaufen wird. Denn die Opposition ruft weiter zu einem Boykott auf. Sie hält die Wahl für eine Inszenierung. Auch andere südamerikanische Länder und die USA kritisieren die vorgezogene Präsidentschaftswahl. Die venezolanische Regierung machte bereits Zugeständnisse, indem sie etwa unabhängige Wahlbeobachter versprach.

Trotz der angespannten Lage beteiligten sich am Sonntag wahlberechtigte Bürger an der Probewahl. Etwa 20 Millionen können in drei Wochen über den neuen Präsidenten Venezuelas entscheiden. Neben Maduro stehen vier weitere Kandidaten zur Wahl.