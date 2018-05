Straßenschilder für neue US-Botschaft in Jerusalem

Am 14. Mai wird in Jerusalem die US-amerikanische Botschaft eröffnet. Bereits jetzt wurden deshalb in der Stadt Schilder angebracht. In den Sprachen Englisch, Hebräisch und Arabisch weisen sie auf die Botschaft hin.

US-Präsident Donald Trump hatte in Dezember Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und deshalb einen Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt. Die Palästinenser beanspruchen aber den Ostteil von Jerusalem - einschließlich der Altstadt - für sich. Sie wollen diesen Teil Jerusalems als Hauptstadt für einen Palästinenser-Staat.