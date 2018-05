Tschechien gedenkt Ende des 2. Weltkriegs

Jedes Jahr wird in Tschechien in der ersten Maiwoche an das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 erinnert. In der Stadt Plzeň (Pilsen) wird sogar ein mehrtägiges Freiheitsfest gefeiert. In diesem Jahr begannen die Gedenkfeiern mit der Enthüllung von zwei 22 Tonnen schweren Gedenksäulen mit der Inschrift "Thank you, America!", die nach mehrjähriger Sanierung wieder an ihren alten Platz zurückkehrten.