Eine Woche vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem nimmt der Umzug aus Tel Aviv immer mehr Form an. In drei Sprachen - Englisch, Hebräisch und Arabisch - hat die Stadtverwaltung in Jerusalem Schilder anbringen lassen.

Sie weisen zunächst zu einem Übergangsgebäude im Süden der Stadt. Die Suche nach einem ständigen Sitz in Jerusalem laufe noch, hieß es aus dem US-Außenministerium.