Armenien feiert neuen Regierungschef Paschinjan

Sein Sieg wird in ganz Armenien gefeiert. Paschinjan hatte in den letzten Wochen eine große Protestbewegung auf die Beine gestellt.

Der Premier und frühere Präsident Armeniens Sersch Sargsjan beugte sich ihrem Druck und trat zurück. Viele Armenier werfen ihm Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft vor.

Paschinjan will nun so bald wie möglich Neuwahlen organisieren. Er kündigte an, alles dafür tun, dass es dem Volk bald wieder besser geht.