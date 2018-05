Iran-Entscheidung fällt am Dienstagabend

Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus verkünden, ob er erneut die Wirtschafts-Sanktionen gegen den Iran aussetzt. Dazu sind die USA eigentlich im Rahmen des Atomdeals verpflichtet. Im Gegenzug verzichtet der Iran auf große Teile seines Atomprogramms. Trump kritisierte den Vertrag aber bereits mehrfach. So bezeichnete er den Atomdeal als schlechtestes Abkommen überhaupt.

Trumps Ankündigung zur Iran-Entscheidung

Die EU bewertet den Atomdeal als Erfolg

Die EU-Staaten stehen der Abmachung mit dem Iran positiver gegenüber. Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly sagte etwa:

"Der Atomdeal mit dem Iran hat eine Reihe von Vorteilen, auch wenn er nicht perfekt ist. Der erste ist, dass so ein Nuklearprogramm ausgesetzt wird, das nicht unbedingt friedlich war. Der zweite ist, dass so die Internationale Atomenergiebehörde die Möglichkeit hat, sehr strenge und regelmäßige Kontrollen durchzuführen und zu überwachen, was die Iraner machen und ob sie sich an den Deal halten oder nicht. Sie halten sich an die Regeln."

Israel fordert Nachbesserungen

Im Gegensatz zu den EU-Staaten gehört neben US-Präsident Trump auch Israels Präsident Netanyahu zu den Kritikern des Atomabkommens. Aus seiner Sicht hat der Vertrag den Iran gefährlicher gemacht. Er fordert deshalb, dass der Vertrag nachgebessert wird.