Israelischer Soldat Elor Asaria aus Haft entlassen

Der israelische Soldat Elor Asaria ist nach rund neunmonatiger Haft freigelassen worden. Er wurde israelischen Medien zufolge entlassen, um an der Hochzeit seines Bruders teilnehmen zu können. Seine Haftstrafe hätte am Donnerstag geendet.

Asaria war wegen Totschlags verurteilt worden, weil er in Hebron einen wehrlos am Boden liegenden Palästinenser gezielt erschoss, der zuvor gemeinsam mit einem Mittäter Soldaten mit Messern angegriffen hatte. Ein Militärgericht in Tel Aviv verhängte im Februar vergangenen Jahres eine Gefängnisstrafe von 18 Monaten gegen Asaria, die Buße wurde später verkürzt. Der Fall hatte international für Aufsehen gesorgt und emotional geführte Diskussionen nach sich gezogen.

Asaria war zum Zeitpunkt der Tat, die von einem Mitglied einer Menschenrechsgruppe auf Video festgehalten wurde, 18 Jahre alt und Sanitätssoldat. Er sagte während der Verhandlung aus, er habe befürchtet, dass der Palästinenser einen Sprengstoffgürtel trage und diesen in die Luft gehen lassen werde. Dass Asaria schoss, um sich und seine Kameraden zu schützen, sah das Gericht nicht als erwiesen an. Asarias Unterstützer hatten einen Freispruch gefordert.