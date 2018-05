71. Filmfestspiele von Cannes eröffnet

In Cannes sind die 71. Filmfestspiele feierlich eröffnet worden. Den Vorsitz der Jury hat in diesem Jahr die australische Schauspielerin Cate Blanchett inne. Insgesamt neun Filmschaffende aus sieben Ländern gehören zum Auswahlgremium, das den Sieger der Goldenen Palme kürt.

Eröffnungsfilm war in diesem Jahr „Todos lo saben", zu deutsch: „Jeder weiß es", mit der Spanierin Penélope Cruz in der Hauptrolle. Regie bei dem Familiendrama führte der Iraner Asghar Farhadi.

21 Werke bewerben sich um den Hauptpreis in Cannes, die Jury kündigte an, der Siegerfilm müsse ein Streifen sein, der die Menschen auch in zehn Jahren noch bewege.