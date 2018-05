24 Tonnen Schokolade überziehen polnische Autobahn

Ein Tanklastzug mit der süßen Fracht war auf der Autobahn 2 rund 60 Kilometer östlich von Posen gegen eine Leitplanke gefahren und umgekippt.

Auf dem Asphalt verwandelte sich die die Flüssigkeit in eine zähe, schwammartige Masse.

Nicht alle Schaulustigen kamen ungeschoren davon. Auch Lokaljournalist Tomasz Malecki geriet ins Schliddern: "Ich wollte den Seitenstreifen entlang gehen, um nicht in die Schokolade zu treten. Dann bin ich in aber in den Straßengraben gerutscht. Mein linker Fuß steckte in der Schokolade fest."

Die anfangs überforderten Einsatzkräfte hielten zunächst Rücksprache mit der Herstellerfirma. Diese riet der Feuerwehr, zur Beseitigung des Dilemmas warmes Wasser zu benutzen. Während der stundenlangen Aufräumarbeiten blieb die A 2 voll gesperrt.