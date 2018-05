Bahnbrechende Forschung mit Hochleistungslasern

ELI Beamlines ist eine europäische Laserforschungseinrichtung, in der ein internationales Team derzeit die weltweit leistungsstärksten Lasersysteme installiert. Nach seiner Fertigstellung wird es bahnbrechende Forschung nicht nur in den Bereichen Physik und Materialwissenschaft, sondern auch in der biomedizinischen Forschung und der Laborastrophysik ermöglichen. Internationale Forschungsgemeinschaften haben offenen Zugang zu der Einrichtung.

Ein Wissenschaftler des Zentrums stellt sich vor:

"Mein Name ist Daniele Margarone. Ich bin ein italienischer Forscher und lebe seit zehn Jahren in der Tschechischen Republik. Ich bin am leistungsstärksten Laserprojekt der Welt beteiligt und meine Arbeit begeistert mich."

Wir sind in einem hochmodernen Zentrum in Tschechien. Dort arbeiten Forscher aus ganz Europa im Bereich Lasertechnik zusammen.