Ebola-Fälle im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind zwei Ebola-Fälle festgestellt worden. Das gab das Gesundheitsministerium des mittelafrikanischen Landes bekannt. Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation entnahmen in der Ortschaft Bikoro Proben. Die WHO hat Maßnahmen angekündigt, um eine Ausbreitung zu verhindern und mögliche weitere Ebola-Fälle schnellstmöglich ausfindig zu machen.