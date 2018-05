Gesellschaftlicher Wandel und Techno: Die Nuits Sonores in Lyon

Die Nuits Sonores klingen durch die südostfranzösische Stadt, mancherorts so laut, dass an Schlafen nicht zu denken ist. Zum 16. Mal kommt die Créme de la créme der elektronischen Musik in die Stadt, die sowieso schon als das Mekka des französischen Elektroniksounds gilt. Dieses Jahr sind viele weibliche DJs dabei.