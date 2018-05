Vodafone greift Telekom frontal an

Mit der geplanten Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia greift Vodafone die Deutsche Telekom frontal an. Der Mobilfunkanbierter will große Teile des britischen Breitband-Anbieters Liberty Global übernehmen, mit im Paket ist auch dessen deutsche Tochter Unitymedia. Beide Seiten einigten sich auf einen Kaufpreis von 18,4 Milliarden Euro. Auch die Liberty-Geschäfte in Rumänien, Tschechien und Ungarn sollen an Vodafone gehen.