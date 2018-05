Staudammbruch in Kenia: Mindestens 20 Tote

Das Unglück ereignete sich in der Provinz Nakuru County. Rettungstrupps des Katastrophenschutzamtes und des Roten Kreuzes sind vor Ort. Schwere Niederschläge und Überschwemmungen haben in den vergangenen Wochen bereits mehr als 100 Todesopfer gefordert. In den kommenden Tagen wird weiterer Regen erwartet.