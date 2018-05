Happy #Vatertag! 10 der besten Tweets

Eigentlich ist dieser Feiertag am Donnerstag vor Pfingsten Christi Himmelfahrt, doch auch wenn einen Tag zuvor in Münster der Katholikentag begonnen hat, feiern viele Familien eher Vatertag, als dass sie in die Kirche gehen.

Viele Väter sind ohnehin an Sonn- und Feiertagen mit ihren Kindern unterwegs. Hat sich wirklich etwas verändert, seit es die "neuen Väter" gibt, die mehr Zeit mit ihren Kids verbringen wollen? In den allermeisten jungen Familien bleibt zunächst die Mutter zu Hause - und auch wenn etwa 60 Prozent der Mütter dann wieder in den Job gehen, sind es vor allem Frauen, die Teilzeit arbeiten.

Und es gibt wohl auch noch die Väter, die am #Vatertag mit Kumpels Bier trinkend einen Ausflug machen - so unter Männern.

Christi Himmelfahrt ist in Deutschland seit 1934 ein gesetzlicher Feiertag. Auch in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, in Belgien und in Dänemark ist es für alle ein Feiertag, wenn die Christen daran erinnen, dass Jesus ihrem Glauben nach zum "Vater im Himmel zur¨ückgekehrt" ist. In Italien und einigen anderen Ländern in Europa wurde dieser Feiertag vor einigen Jahren abgeschafft.

Und im Internet? Einige der besten Tweets zum Trending Topic #Vatertag finden Sie hier.

Wie war das mit dem Bügeleisen und dem Staubsauger - für die Mamas?

Doch offenbar sind die "neuen Väter" nicht überall...

Von Vatertag bis Muttertag...