Rätselraten um tote Frau (29) mit weißem Mercedes-SUV in Frankfurt

Schon am frühen Mittwochmorgen hatte ein Mann, der mit seinem Hund spazieren ging die Tote im Niddapark in Frankfurt am Main gefunden. Inzwischen ist klar: es handelt sich um eine 29 Jahre alte Frau aus Frankfurt, ihr weißer Mercedes-SUV stand unweit auf einem Parkplatz. Die Obduktion der Leiche hat auch den Verdacht bestätigt, dass die Frau getötet wurde.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den weißen Mercedes SUV (GLE 350 d) mit dem amtlichen Kennzeichen F-IR 88 am Dienstag gesehen haben. Laut Polizei fehlt die gelbe Handtasche der 29-Jährigen.

Die Hintergründe der Tat sind offenbar weiterhin unklar.

Lokale Medien hatten zuvor berichtet, an der Leiche der jungen blonden Frau seien mehrere Stichverletzungen zu erkennen gewesen. Die Tote wurde mit einer schwarzen Latzhose und Stiefeln bekleidet weitab der Wohnungen in der Nähe des Parks gefunden. Allerdings sei dort eine Spielwiese für Hunde, so dass Hundebesitzer als Zeugen in Frage kommen.