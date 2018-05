Regisseur Martin Scorsese erhält Ehrenpreis

Feierlicher Empfang für den bekannten Regisseur Martin Scorsese. In Cannes erhielt der 75-Jährige von der Vereinigung der Filmregisseure den Ehrenpreis "Carrosse d’Or". Im Anschluss an die Preisverleihung wurde deshalb extra Scoreses Film "Mean Street", auf Deutsch Hexenkessel, gezeigt. Damit war der bekannte US-Regisseur 1974 bei den Filmfestspielen von Cannes selbst vertreten.

Scorsese zeigte sich sichtlich gerührt: "Ich muss sagen, dass ich nicht glaube, dass ich vorbereitet war auf diese Herzlichkeit, auf die außergewöhnlichen Gespräche, die ich hatte, und auf diesen bemerkenswerten Empfang, den ich in den letzten Tagen hier erhalten habe. Das berührt mich sehr. Ein Danke dafür ist nicht genug."

"The Wolf of Wall Street" ist ein Film von Martin Scorsese

Martin Scorsese erlangte internationale Bekanntheit durch seinen Film "Taxi Driver", mit Robert de Niro und Jodie Foster. Der Streifen wurde 1976 bei den Filmfestspielen von Cannes mit der Goldene Palme ausgezeichnet.

In jüngster Vergangenheit stellte Scorsese sein Können wiederholt unter Beweis mit Filmen wie "The Wolf of Wall Street", der mehrfach für den Oscar nominiert war.