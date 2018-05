US-Wissenschaftler warnen vor neuen Ausbrüchen auf Hawaii

Aus dutzenden Spalten tritt glühende Lava und dampfendes Gas aus. Im Vulkan Kilauea auf Hawaii hat es Mittwochnacht eine schwere Explosion gegeben. Wissenschaftler vom Geologischen Dienst der USA warnen: Es könnte der Start von weiteren heftigen Ausbrüchen sein.

Sie rechnen damit, dass Felsbrocken, die mehrere Tonnen wiegen, durch neue Explosionen bis zu einem Kilometer weit geschleudert werden könnten. Große Teile um den Vulkan herum würden mit Asche bedeckt werden.

Das Risiko von schweren Eruptionen steigt in den letzten Tagen, da ein Lavasee im Kilauea immer weiter absinkt. So kann Wasser eindringen, was zu dampfenden Explosionen führt.

Der Kilauea auf Hawaiii gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Er ist Donnerstag vergangene Woche ausgebrochen.