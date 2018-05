Annäherung zwischen Nordkorea und den USA

Es kommt Bewegung in die Sache: Jetzt gibt es einen festen Termin für das Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump. Der schrieb auf Twitter, dass er am 12. Juni in Singapur mit Kim Jon-un sprechen wird. Trump betonte, dass er das Treffen zu einem besonderen Moment für den Weltfrieden machen wolle.

Der neue amerikanische Außenminister Mike Pompeo war kurz zuvor erst in Nordkorea gewesen. Dort hat er das Gespräch mit Trump vorbereitet. Damit besuchte Pompeo Pjöngjang innerhalb kürzester Zeit mehrfach.

US-Bürger waren über ein Jahr in Nordkorea im Gefängnis

Als Zeichen des Entgegenkommens ließ Nordkorea daraufhin drei amerikanische Gefangene mit dem Außenminister zurück in die Heimat fliegen. Mit Jubel wurden die Freigelassenen am Flughafen Andrews in der Nähe von Washington begrüßt. Die drei US-Bürger waren für mehr als ein Jahr gefangen gewesen. Präsident Trump bezeichnete die Freilassung als Geste des guten Willens.