8 Dinge, die Sie über Deutschlands ESC-Hoffnung Michael Schulte wissen müssen

In jedem Fall dürfte er besser abschneiden als die Vertreter der Bundesrepublik der vergangenen Jahre, als Deutschland einmal den vorletzten und zweimal den letzten Platz belegte.

Ob Sie einen gemütlichen ESC-Abend mit Freunden planen oder das Finale gar nicht erst anschauen: Hier sind 8 Dinge, die Sie über Michael Schulte wissen sollten. Vielleicht nützlich beim Bürotalk am Montag!

1. Ein Nordlicht

Michael Schulte wurde in Eckernförde geboren, wuchs in Lindau an der Schlei auf und lebt heute in Buxtehude. Mehr Nordlich geht also nicht mehr.

2. Der YouTube-Hit

Michael wurde durch seine Coverversionen auf YouTube bekannt. Das erste Lied stellte er vor 10 Jahren ins Internet, eine Akustiversion des Lieds Umbrella von US-Popstar Rihanna. Es hat mehr als 90.000 Klicks.

Sein beliebtestes Video wurde über 4,7 Mio. Mal angesehen. Darin covert er "Somebody that I used to know" von Gotye und Kimbra.

3. Taschentücher bereithalten!

Das Lied "You Let Me Walk Alone" mit dem der 28-Jährige beim ESC 2018 antritt hat er selbst geschrieben. Es richtet sich an seinen vor 13 Jahren verstorbenen Vater. Der Auftritt wird für ihn also besonders emotional werden, wie er in einem Interview verriet.

Die Texte seiner 6 Alben stammen fast alle aus Schultes eigener Feder.

Falls Sie mitsingen wollen...

I'm a dreamer, a make believer

I was told that you were, too I love the silence and the clear horizon

__And I got that all from you

Every now and then I'm drawn to places

Where I hear your voice or see your face And every little thought will lead me right back to you

I was born from one love of two hearts

We were three kids and a loving mum You made this place a home

__A shelter from the storm

You said I had one life and a true heart

I tried my best and I came so far But you will never know

__'Cause you let me walk this road alone

My childhood hero will always be you

And no one else comes close I thought you'd lead me when life's misleading

__That's when I miss you most

Every now and then I'm drawn to places

Where I hear your voice or see your face

And every little thought will lead me right back to you

I was born from one love of two hearts

We were three kids and a loving mum You made this place a home

__A shelter from the storm

You said I had one life and a true heart

I tried my best and I came so far But you will never know

__'Cause you let me walk this road alone

Ooh whoa, ooh whoa, ooh whoa

__I was born from one love of two hearts

We were three kids and a loving mum

You made this place a home A shelter from the storm

You said I had one life and a true heart

I tried my best and I came so far But you will never know

__'Cause you let me walk this road alone

4. Intimes Geheimnis gelüftet

In einem Gespräch mit einer der Moderatorinnen während des ESC Halbfinals am Donnertag verriet Michael ein Geheimnis, das er und seine Freundin bis dahin geheim gehalten hatten. Die beiden erwarten einen Sohn. Dass er selbst im August Vater wird, war zwar bekannt, dass es ein Junge wird, war eine Überraschung, die die portugiesische Presenterin in Hysterie ausbrechen ließ.

5. Casting-Erfahrung

Im Jahr 2011 schaffte Schulte es bei der Castingshow the Voice of Germany ins Finale. Es war die erste Staffel der Sendung, musste sich aber mit dem dritten Platz zufriedengeben.

6. Unterstützung aus Dänemark?

Schulte ist auf dem dänischen Gymnasium in Flensburg aufgewachsen und spricht neben Deutsch auch fließend Dänisch. Er hofft, dass diese Verbundenheit mit dem Nachbarn im Norden ihm einige Solidaritätspunkte bei der Abstimmung an ESC-Abend einbringen.

7. Sein Freund Max

Michael ist ein guter Freund des Singer-Songwriters Max Giesinger, der ebenfalls bei The Voice of Germany teilgenommen hatte, bisher aber eine steilere Musikerkarriere hingelegt hat als Michael.

Max Giesinger sitzt auch in der deutschen Länderjury, die morgen Punkte an die anderen Länder verteilen wird und so 50 Prozent der Abstimmung aus Deutschland ausmacht. Max drückt also die Daumen, damit es am Ende heißt: 12 Points!

8. Deutschlands Ed?

Michael wird häufig mit dem britischen Superstar Ed Sheeran verglichen. Wie Ed singt Michael gerne gefühlvolle Lieder, hat rote Haare und hat ein bisschen das Image des Normalos. Naja, wenn Michael nur einen Bruchteil des Erfolgs von Sheeran hat, dann jubelt am Samstagabend halb Deutschland.