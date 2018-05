Die beeindruckendsten Bilder der Woche: Lava, Pinguine und ganz viel Schokolade

Auf Hawaii wird glühend heiße, rote Lava in die Luft geschleudert.

In England duellieren sich zwölf Fahrer um die Meisterschaft im "Autospringen". Außerdem wird die königliche Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle schon mit Legos nachgestellt.

In Patagonien, Argentinien, leben unzählige Pinguine, deren Gebiet streng geschützt wird.

In Polen sind aus einem Lkw mehrere Tonnen flüssige Schokolade ausgelaufen - mitten auf der Autobahn.

Und Russlands Präsident Putin versucht sich in Sochi im Eishockey.