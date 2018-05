Moderatorin niedergestochen: Täter "krank"

Ein Gericht in Moskau hat die Verhandlungsunfähigkeit des Mannes festgestellt, der im Oktober eine Radiomoderatorin von "Echo Moskau" niedergestochen hatte. Der 48-Jährige mit russischem und israelischem Pass leide an einer schizophrenen Psychose und werde zur weiteren Behandlung in eine Nervenklinik eingewiesen.

Boris Grits hatte am 23. Oktober 2017 die Journalistin Tanya Felgengauer (32) mit Stichen in Hals, Kopf und Hand schwer verletzt. Als Grund gab er an, die Frau verfolge ihn seit Jahren telepathisch und bedränge ihn mit ihren sexuellen Gedanken.