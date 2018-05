Wer sind die Favoriten beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon?

Wer gewinnt das Finale des Eurovision Song Contest in Lissabon an diesem Samstag? Die 26 Teilnehmer stehen fest. Zehntausende Fans sind in der portugiesischen Hauptstadt. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual. Bis aus Australien sind Fans angereist. Ein Australier meint: "Ich habe viele Favoriten, Deutschland, Litauen, Irland, Zypern, Finnland, Dänemark, zu viele."

Ein junger Mann aus Polen jubelt: "Ich bin für Zypern, aber jetzt mag ich auch Israel, und nach den Proben jetzt auch Litauen."

Ein englischer Fan meint: "Viele setzen auf Zypern, aber auch Irland könnte gewinnen."

Euronews-Korrespondent Ricardo Figueira vor Ort in Lissabon sagt: "So viele Favoriten in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest aus Lissabon. Lange lag Israel bei den Buchmachern vorne, jetzt ist es Zypern. Auch die Lieder aus Frankreich und Tschechien liegen vorne. Der Gewinner ist aber vielleicht gerade der, von dem man es am wenigstens denkt, so wie es früher schon öfters war."