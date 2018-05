State of the Union: Was ist die Unterschrift eines US-Präsidenten noch wert?

Die heutige Ausgabe von State of the Union, präsentiert von Stefan Grobe, steht ganz im Zeichen der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, sich vom Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen. Wie sieht nun die Zukunft der Vereinbarung aus? Wie wird Teheran reagieren? Und was ist die Unterschrift eines US-Präsidenten noch wert? Außerdem geht es um den Europa-Tag und wachsende Europa-Skepsis. Schließlich der Ausblick auf die königliche Hochzeit in Großbritannien und ein ganz besonderer Tag für besondere Besucher in einem Pariser Kunstmuseum.