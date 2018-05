Festnahme im Mordfall Irina A. (29†) in Frankfurt

Im Fall der im Niddapark in Frankfurt tot aufgefundenen Irina A. hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es soll sich um einen Barbesitzer handeln und um den Mann, der zusammen mit der Toten die sogenannte "Sex-Mob-Lüge" erfunden hatte. Die beiden hatten im Februar 2017 erklärt, in der Silvesternacht habe es in der Freßgasse in der Nähe der Bar des jetzt Festgenommenen in der Frankfurter Innenstadt sexuelle Angriffe von Nordafrikanern gegen Frauen gegeben. Weil die beiden diese Angriffe erfunden hatten, hätte im Juni ein Prozess gegen Irina A. und den Barbetreiber beginnen sollen - wegen Vortäuschens einer Straftat.