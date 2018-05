Laura Schwengber (28) - der heimliche Star beim ESC 2018

In Deutschland berichten fast alle Medien über Laura Schwengber - und wer die 28-Jährige im Interview oder im Video gesehen hat, dem wird sofort klar: diese junge Frau ist der heimliche Star dieses Eurovision Song Contest 2018, und sie hat den Hype um ihre Person durchaus verdient. Es ist unbeschreiblich zu sehen, wie die Gebärdendolmetscherin Musik für gehörlose Menschen erfahrbar macht. Für den NDR in Hamburg übersetzt Laura Schwengber die 26 Songs des ESC-Finales in Lissabon in Gebärdensprache.

Der Hessische Rundfunk meint, dass Laura Schwengber "mit den Händen" tanzt, doch sie macht viel mehr als nur mit den Händen zu tanzen. Sie setzt den ganzen Körper ein. So hat Laura Schwengber auch schon Konzerte von Peter Maffay und anderen live übersetzt.

Im Interview mit dem Nordbayern.de erzählt die Berlinerin, wie sie auf die Idee gekommen ist, nicht selbst Musikerin werden zu wollen, sondern Sprache und Musik für Gehörlose zu übersetzen: "mein bester Freund Edi hat mich dann auf die Idee gebracht, doch was mit Gebärdensprache zu machen. Er ist in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, taub und blind geworden. Wir haben uns dann laufend irgendwelche Sprachen ausgedacht und irgendwann meinte er: Wir haben genug Quatsch gemacht, wir sollten das mal richtig angehen. Und du fängst an! (lacht) Später dann hat der NDR Leute gesucht, die Musikvideos dolmetschen, und ich war die einzige, die das machen wollte. So hat alles begonnen und sich gewissermaßen dann auch der Kreis geschlossen."

Laura Schwengber erklärt bei Markus Lanz im ZDF, dass die etwa 700 Gebärdendolmetscher in Deutschland alle Hände voll zu tun haben und dass es nicht genug Menschen gibt, die diesen Beruf ergreifen. Vielleicht kann der Eurovision Song Contest und besonders die junge Frau selbst mit ihrem Beispiel einige Studierende dazu animieren, diesen Berufsweg einzuschlagen.

Auf ihrer Internetseite gibt es mehr Infos zu Laura Schwengber.

