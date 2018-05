Erdogan zu Besuch in Großbritannien

Der türkische Staatschef ist seit Sonntag für drei Tage in Großbritannien. Er will die Queen, die britischen Premierministerin Theresa May sowie britische Unternehmer und Investoren treffen. Er soll auch mit dem Think Tank "Chatham House" reden.

Vor allem wirtschaftliche und geopolitische Themen sollen während seines Besuches besprochen werden. Dazu gehören Nachrichtenagenturen zufolge auch die aktuelle Lage in Syrien und im Irak sowie der Atomdeal mit dem Iran. Es wird erwartet, dass es auch um die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern gehen wird.

In London hat der Präsident der Türkei Großbritannien einen "strategischen Partner und Verbündeten" genannt. Die Türkei sei bereit auch nach dem Brexit (Austritt aus der EU) eng mit Großbritannien zusammenzuarbeiten.

Menschenrechtler und Oppositionspolitiker kritisierten den Besuch, wie es britische Medien berichteten. Journalistenverbände haben zu Protesten für mehr Pressefreiheit in der Türkei aufgerufen.

"Unter dem Deckmantel des Ausnahmezustands haben sich die türkischen Behörden absichtlich verpflichtet, die Zivilgesellschaft gewaltsam aufzulösen, Menschenrechtsverteidiger einzusperren und ein Klima der Angst zu schaffen", so wird die Direktorin von Amnesty International in Großbritannien, Kate Allen, von der Nachrichtenagentur AFP zitiert. Sie fordere May auf, die Menschenrechte in ihrem Austausch mit dem türkischen Präsidenten zu "einer Priorität" zu machen.