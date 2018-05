Lawrow will Atomabkommen mit Iran einhalten

Der Iran will Sicherheitsgarantien von den Ländern, die nach dem Ausstieg der USA an dem Atomabkommen festhalten wollen. Das sagte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bei seinem Besuch in Moskau. Sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow betonte, Russland strebe wie viele andere Länder die Wahrung des Atomabkommens an.