Irans Atomdeal: Die Rolle der EU

Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif zu Besuch in Brüssel, Werben für ein gutes Verhältnis zu Europa: Der Streit um neue Sanktionen betrifft nicht nur die Beziehungen zwischen Iran und den USA, nein, er belastet auch die Beziehungen zwischen Europa und Amerikas Regierung. Mehrere europäische Regierungen haben Kritik an den Sanktionsplänen der USA geäußert. Für den Iran bedeutet das eine Chance, die der Minister jetzt in Brüssel nutzen will. Doch mehrere europäische Diplomaten haben Zweifel geäußert, dass das Atomabkommen Bestand haben kann, wenn die USA ihre Sanktionen in Kraft setzen.