111-jähriger Flüchtling will nach Deutschland

Als Laila Saleh geboren wurde, gehörte Syrien noch zum Osmanischen Reichs. 111 Jahre ist die Frau alt und damit den Behörden zufolge der älteste Flüchtling in Griechenland. Sie möchte nach Deutschland weiterreisen, um bei ihren beiden Enkeltöchtern zu sein, die 2015 aus der Stadt Kobani flohen und jetzt in Deutschland leben. An das, was sie in ihrer Heimat zurücklassen mussten, denkt Laila Saleh oft.