"Der Himmel hat schon entschieden": Venezuela vor der Präsidentenwahl

In Venezuela enden am Mittwoch die Kampagnen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen am 20. Mai.

Politikneuling Javier Bertucci ist einer von vier Kandidaten für das Amt. Der evangelikale Pastor und Unternehmer verteilte während seiner Wahlveranstaltungen Suppe an seine Unterstützer, die ständig mehr werden. Als Geschäftsmann kam er bisher wegen Verwicklungen in mehrere Korruptionsskandale in die Schlagzeilen.