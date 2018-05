Götterdämmerung der transatlantischen Freundschaft? Trump beschert den Europäern mehr als ein Dilemma

In dieser Ausgabe von “State of the Union”, unserem Wochenrückblick aus Brüssel, befasst sich Moderator Stefan Grobe vor allem mit dem Niedergang der transatlantischen Beziehungen nach den Entscheidungen von Donald Trump zu Israel und dem Iran, die Europa in ein Dilemma stürzen. Ausserdem geht es um zwei weitere ausländische Führer, die in Europa immer wieder für Kopfzerbrechen sorgen: Wladimir Puztin und Recep Tayyip Erdogan.