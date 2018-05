2. Treffen mit einem Präsidenten: Gündogan und Özil bei Steinmeier

Nach dem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in London haben die deutschen Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil den deutchen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin getroffen. Offenbar hatten die beiden Fußballer um die Begegnung mit Steinmeier gebeten. Offenbar reagierten sie so auf die Kritik an ihrem Aufritt mit dem Staatschef der Türkei, dem die Spieler Trikots ihrer Clubs überreicht hatten.

Der deutsche Fußball habe beide Spieler groß gemacht, erklärte Steinmeier nach der Begegnung. Die Geschichte von Özil und Gündogan spiegele die Erkenntnis wider: "Heimat gibt es auch im Plural." Ein Mensch könne mehr als eine Heimat haben, und neue Heimat finden, betonte Steinmeier. "Das hat die Bundesrepublik für Millionen von Menschen bewiesen und es hat uns bereichert."