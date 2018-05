Unklarheit über Gesundheit von Palästinenserpräsident Abbas

Abbas hatte am Dienstag eine kleine Operation am Mittelohr, am Samstag war er wieder zu einer Untersuchung in der Klinik.

Der Palästinenserpräsident wurde 2005 als Nachfolger des verstorbenen Yassir Arafat gewählt, eigentlich für eine Amtszeit von vier Jahren. Seitdem hat es keine Präsidentschaftswahlen mehr gegeben. Grund ist der andauernde Streit zwischen der Fatah und der radikaleren Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Abbas hatte in der Vergangenheit bereits gesundheitliche Probleme. Mediale Relevanz erlangt das Thema, da er trotz seines fortgeschrittenen Alters bisher keinen Nachfolger innerhalb der Autonomiebehörde aufgebaut hat.

