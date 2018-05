USA und China: "kein Handelskrieg"

Im Handelskonflikt zwischen China und den USA geht Vizeministerpräsident Liu He auf Washington zu. Beide Seiten seien übereingekommen, dass China künftig erheblich mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben wolle, hieß es am Wochenende in einer gemeinsamen Stellungnahme. Es werde kein Handelskrieg angestrebt und man wolle die gegeneinander gerichteten Zölle stoppen. Das Weiße Haus verbreitete die Erklärung zum Abschluss zweitägiger Verhandlungen in Washington D.C. Das Papier nennt allerdings keine Zahlen, Zeiträume oder Einzelheiten.