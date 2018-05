Hawaii: Vulkan Kilauea immer aktiver - Mann auf Balkon verletzt

Neue, schnell fließende Lavaströme sorgen auf Hawaii für weitere Zerstörung. Seit Anfang Mai speit der Vulkan Kiliaua Lava aus dem Krater und aus Erdspalten. Nach Angaben der Vulkanologen hat die Aktivität in den vergangenen Tagen weiter zugenommen. Am Wochenende bildete sich aus zwei Lavaströmen ein glühend heißer Fluss, der eine der wichtigen Küstenstraßen der Insel bedrohte.

Rund 2000 Menschen in der unmittelbaren Gefahrenzone wurden seit dem Ausbruch bereits evakuiert. Mehrere Hundert haben ihre Häuser freiwillig verlassen. Die Behörden warnen davor, sich Lava und Spalten zu nähern. Am Wochenende wurde ein Mann von einem durch die Luft geschleuderten Lavabrocken auf seinem Balkon schwer verletzt.

Die Lava habe den Mann am Schienbein getroffen und das Bein zertrümmert, er sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete Hawaii News Now am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Sprecher des Bezirks Hawaii County.

Das Unglück ereignete sich in der vom Ausbruch des Vulkans Kilauea stark betroffenen Ortschaft Pahoa. Die Behörden machten keine Angaben, wie weit das Haus von den Lavaströmen entfernt war.