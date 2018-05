Japanischer Bergsteiger (36) stirbt beim Mount-Everest-Aufstieg

Sein achter Versuch den höchsten Berg der Welt zu besteigen hat der Japaner Nobukazu Kuriki mit dem Leben bezahlt. Der 36-Jährige wurde tot in einem Camp auf 7200 Metern Höhe gefunden. Das Camp liegt in der sogenannten Todeszone, dort wo der Sauerstoff so knapp ist, dass selbst Extrembergsteiger nach jedem Schritt nach Luft schnappen müssen.