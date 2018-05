Schutz von Kranken im Krieg: Bericht hält UN-Resolution für wirkungslos

Krankenhäuser, Ärzte, Krankenschwestern und Patienten in Kriegsgebieten wurden im vergangenen Jahr mehr als 700 Mal Opfer von Angriffen. Das steht in einem Bericht der Koalition "Safeguarding Health in Conflict". Die Vorfälle seien in 23 Ländern erfolgt. Ganz oben auf der Liste: Syrien, mit 252 Angriffen. Darunter sind auch Luftschläge auf Krankenhäuser.